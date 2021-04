Roma: sit comunità ebraica per sentenza Halimi presso ambasciata Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un sit-in di protesta organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma, in prossimità dell’Ambasciata di Francia in Italia, per manifestare contro il verdetto della Corte di Cassazione francese sull’omicidio di Sarah Halimi. La manifestazione - si legge in una nota - si è svolta in contemporanea alle proteste di Parigi, Tel Aviv, New York e Londra, in un appuntamento mondiale di contestazione organizzato in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione che conferma la sentenza secondo cui Kobili Traore non può essere processato per l’omicidio di Halimi avvenuto nel 2017. Il 4 aprile del 2017, infatti, Sarah Halimi, ebrea francese di 65 anni, madre di tre figli e medico in pensione, fu picchiata a lungo con estrema violenza nel suo appartamento, poi gettata dalla finestra e così uccisa da un suo vicino che le era entrato in casa, Kobili Traoré, che dopo l’omicidio urlò “Allah u akbar” e rivendicò l’assassinio. Un omicidio dalla chiara natura antisemita, per cui, secondo la Corte di Cassazione francese, l’assassino sarebbe scagionato dal fatto che fosse drogato di marijuana al tal punto da non essere penalmente responsabile delle sue azioni. (segue) (Com)