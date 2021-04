Roma: sit comunità ebraica per sentenza Halimi presso ambasciata Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al sit-in hanno partecipato la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e l'ex Direttore del Foglio Giuliano Ferrara. Hanno aderito inoltre i deputati di Forza Italia Andrea Orsini e Lucio Malan. "La sentenza sull’omicidio di Sarah Halimi trasmette il messaggio che gli atti e la violenza antisemita possono rimanere impuniti. Questa vicenda crea un precedente pericoloso che mette ulteriormente in allarme le comunità ebraiche, che subiscono l’odio antisemita, per cui è necessario riportare alta l’attenzione. Nel 2021, in Europa, non è possibile che la vita di una donna ebrea possa essere ritenuta di livello inferiore. Da Roma vogliamo lanciare un messaggio forte: non ci si nasconda dietro il politicamente corretto per nascondere l’antisemitismo islamista. Quando una donna viene picchiata, uccisa e defenestrata al grido di “Allah Akbar” quello non è solo un fatto di cronaca nera come tanti, ma un atto di odio antiebraico da cui tutti debbono prendere le distanze", ha dichiarato Ruth Dureghello. (Com)