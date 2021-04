Egitto: presidente Al Sisi ha ricevuto prima dose vaccino contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino contro il Covid-19 nell'ambito di una campagna di vaccinazione a livello nazionale. Lo riferisce la presidenza egiziana in una nota. La dichiarazione della presidenza non ha fornito dettagli sul tipo di vaccino ricevuto da Al Sisi. L'Egitto ha iniziato a somministrare dosi di vaccino Covid-19 di AstraZeneca in base all'accordo globale Covax e vaccini prodotti dalla cinese Sinopharm. Awad Taguddein, consulente per gli affari sanitari di Al Sisi, ha dichiarato nei giorni scorsi ai media egiziani che circa mezzo milione di persone in Egitto sono state vaccinate finora. Intanto, il ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore 912 casi di Covid-19 in quello che è il dato più alto dallo scorso gennaio. I nuovi casi hanno portato il totale a 221.570, di cui 166.457 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 39 decessi per Covid-19 che portano il bilancio a 12.998 morti dall’inizio della pandemia. La ministra della Salute Hala Zayed ha rivelato che l’Egitto riceverà 900.000 dosi del vaccino cinese Sinopharm questa settimana e altre 2 milioni di dosi che verranno consegnate nella prima settimana di maggio nell’ambito dell’iniziativa Covax.(Res)