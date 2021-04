Turchia-Italia: incontro tra 80 imprenditrici dei due Paesi per favorire cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del discorso inaugurale dell’evento, la presidente Nazionale dell’Aidda, Antonella Giacchetti, ha dichiarato: “Sono convinta che la nostra collaborazione creerà nuove e svariate opportunità economiche per tutti i nostri dipendenti nel periodo di ricostruzione post-pandemica. Le donne forniranno uno straordinario contributo al processo di ricostruzione post-pandemica”. “L’economia è in agonia per diverse ragioni” ha dichiarato Lilli Samer, capo delegazione del Fiuli Venezia Giulia. “ Questo meeting – ha aggiunto - rappresenta una grande opportunità per creare sinergie, invertire tendenze e persino sviluppare cooperazione internazionale che concorreranno ad accelerare la crescita e lo sviluppo in corso”. Da parte la presidente del Kadiger ha dichiarato: “Sfortunatamente, le donne sono sotto-rappresentate nelle attività economiche. Solo una su cinque imprese di esportazione nel mondo è gestita da donne. Abbiamo bisogno di creare nuove opportunità per le donne nelle attività economiche. A questo proposito, siamo entusiaste di intraprendere questo viaggio d’affari con altre donne imprenditrici”. (segue) (Tua)