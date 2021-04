Turchia-Italia: incontro tra 80 imprenditrici dei due Paesi per favorire cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’evento, Lilli Samer, ha affermato inoltre che la cooperazione tra Aidda e Kadiger rappresenta un forte impegno a supportare il ruolo delle donne nell’imprenditoria e ridurre la differenza di genere. Le nuove opportunità commerciali e industriali tra i mercati turchi e italiani sono stai discussi all’incontro meeting sponsorizzato dalla società Dfds con base in Danimarca, una delle società di logistica leader, conosciuta per i suoi importanti servizi Ro-Ro tra Trieste, Italia e Turchia. Rappresentando di Dfds Mediterranean Business Unit all’evento, il direttore della comunicazione aziendale, Ozlem Dalga, ha dichiarato: “La Dfds Mediterranean Business Unit continua ad espandere la portata del progetto ‘We Carry for Women’ lanciato da Dfdsin cooperazione con Kadiger al fine di supportare la partecipazione di imprenditrici donna nell’economia turca. Ritengo che il meeting digitale B2B che unisce donne imprenditrici di Italia e Turchia creerà nuove opportunità”. (Tua)