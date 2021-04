Usa-Iraq: Washington offre assistenza alle autorità dopo incendio ospedale a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha offerto la sua assistenza all’Iraq dopo l’incendio divampato nella notte all’interno del reparto Covid dell’ospedale Ibn al Khatib costato finora la vita a 82 persone. “Piangiamo la perdita di vite umane nell'incendio dell'ospedale Ibn al Khatib di Baghdad”, ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan della Casa Bianca. “Siamo in contatto con funzionari iracheni e abbiamo offerto assistenza. La nostra partnership strategica con l'Iraq è prima di tutto una partnership tra i nostri due popoli. Siamo pronti a sostenere il governo iracheno e il suo popolo in questo tragico momento”, ha dichiarato Sullivan. (segue) (Nys)