Sardegna: Zoffili (Lega) a Letta, Sardegna modello virtuoso per tracciamento e vaccini (2)

- "È chiaro - prosegue Zoffili - che la capacità di condurre un'indagine epidemiologica così precisa sui singoli focolai di rischio abbia naturalmente prodotto l'individuazione di un tasso di positività che purtroppo ha penalizzato il meccanismo delle riaperture. Per assurdo, dunque, l'algoritmo assemblato ai tempi del Governo Conte Bis, finisce per penalizzare chi, come il Presidente Solinas, mette in campo un tracciamento rigoroso. Siamo certi che grazie alla Lega il Governo modificherà presto queste storture e che l'impegno congiunto della Giunta Regionale e del Ministro del Turismo Garavaglia garantirà il buon andamento della stagione estiva in Sardegna. Questi sono i fatti. Quanto a Letta, decida se contribuire alla ripartenza oppure continuare nel vergognoso sciacallaggio politico che purtroppo è stata la cifra degli esponenti del Pd fin dall' inizio della Pandemia", conclude il deputato leghista. (Com)