Regno Unito: Covid, governo invierà 600 dispositivi medici in India

- Il Regno Unito ha annunciato l'invio in India di oltre 600 dispositivi medici, compresi concentratori di ossigeno e ventilatori. La decisione delle autorità di Londra è intesa per aiutare il Paese asiatico, che deve far fronte a un'ondata esponenziale di casi di coronavirus. L'attrezzatura proviene dalle scorte in eccedenza del Regno Unito e la prima spedizione dovrebbe arrivare a Nuova Delhi all'inizio di martedì, ha reso noto il ministero degli Esteri britannico. "Siamo fianco a fianco dell'India come amico e partner durante quello che è un momento profondamente preoccupante nella lotta contro il Covid-19", ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson. "Continueremo a lavorare a stretto contatto con il governo indiano durante questo periodo difficile e sono determinato ad assicurare che il Regno Unito faccia tutto il possibile per sostenere la comunità internazionale nella lotta globale contro la pandemia", ha aggiunto il premier. (Rel)