Roma: atti osceni in un parco a Fidene davanti ai bambini, denunciato 42enne

- Si era abbassato i pantaloni e stava compiendo atti osceni su una panchina in un parco davanti a tanti bambini presenti. E' successo ieri verso le 15 in zona Fidene, a Roma, dove un 42enne romeno è stato denunciato per atti osceni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Secondo quanto si apprende, ricevuta la segnalazione, sul posto, tra via Cesare Fani e via Camillo Iacobini, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti, in base alle descrizioni raccolte hanno rintracciato l'uomo, che si trovava ancora sulla panchina con i pantaloni abbassati. Dopo il controllo e la perquisizione, l'uomo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso anche di una tessera sanitaria, intestata a un cinese che ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Inoltre, l'uomo ha opposto resistenza mentre i poliziotti lo stavano facendo salire in auto e anche una volta arrivato in commissariato. Il 42enne è stato denunciato per atti osceni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.(Rer)