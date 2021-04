Milano: via libera alla variante per il completamento del piano di CIty life

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera agli ultimi lotti del quartiere City Life. La Giunta ha adottato la quarta Variante al Programma Integrato di Intervento relativo al "Quartiere Storico Fiera Milano ed aree adiacenti" necessaria a consentire il completamento urbanistico delle aree. In particolare, il provvedimento ridistribuisce le volumetrie previste nelle tre unità di Concentrazione Fondiaria non ancora edificate (in totale circa 51mila mq) su viale Duilio, viale Boezio, viale Cassiodoro e viale Berengario, senza modifiche sul conteggio complessivo. La nuova configurazione, con la concentrazione dell'edificato sul lato di viale Boezio-Cassiodoro, consentirà la realizzazione del progetto vincitore del concorso internazionale per il completamento dell'area, che l'amministrazione approverà con successivi provvedimenti, favorendo una miglior continuità delle aree verdi e degli spazi pubblici pedonali e riducendo le altezze dei volumi inizialmente ipotizzate. (segue) (Com)