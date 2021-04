Recovery: Patuanelli, piano immenso che anima battaglie del Movimento 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera il Consiglio dei ministri ha inviato alle Camere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un piano immenso che contiene i provvedimenti e la prospettiva di transizione ecologica che anima tutte le battaglie del MoVimento 5 Stelle. A partire dal superbonus 110 per cento, per cui sono stati confermati i 18,5 miliardi di euro già previsti, una cifra che lo rende la misura più imponente di tutto il Pnrr. Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli. "Siamo però convinti che si debbano dare certezze a cittadini e imprese ed abbiamo chiesto una volta di più che si preveda un allungamento della durata della misura fino a tutto il 2023. Su questo punto il Governo ha preso un impegno formale, e nelle prossime settimane verrà inserito un apposito dispositivo normativo nel provvedimento che accompagnerà l’approvazione definitiva del piano che, in attesa della prossima Legge di Bilancio consenta, a parità di risorse, di arrivare fino al 2023. È un passo fondamentale verso la transizione ecologica, verso il 2050 che vogliamo", aggiunge il ministro, secondo cui un altro tassello fondamentale del Pnrr è il Piano Nazionale Transizione 4.0, scritto al Mise nel 2019/2020 e reso pluriennale, che prevede una serie di crediti d’imposta per le aziende che decideranno di investire in beni materiali e immateriali, in ricerca e sviluppo e in innovazione. Patuanelli ha sottolineato che si tratta di un piano straordinario che si compone di oltre 18 miliardi di euro d’incentivi e che punta a far fare un salto di qualità e produttività alle nostre imprese, grandi o PMI, di tutti i settori produttivi: "Di questo ringrazio il Ministro Giorgetti per aver confermato tutte le progettualità che avevamo inserito nella prima versione del Pnrr". (segue) (Rin)