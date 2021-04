Recovery: Patuanelli, piano immenso che anima battaglie del Movimento 5 stelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Patuanelli, il Piano darà un’enorme spinta allo sviluppo di un fondamentale vettore energetico per il futuro: l’idrogeno verde. "L’Italia è stato il primo Paese a credere nella sfida dell’idrogeno. Oggi non dobbiamo perdere quella capacità di leadership maturata dai nostri ricercatori e dagli imprenditori. In questo settore, puntando in maniera decisa sull’idrogeno verde, possiamo rendere il nostro Paese l’hub del Mediterraneo", afferma il ministro, secondo cui il Pnrr conferma anche gli importanti investimenti sui porti italiani, in particolare Genova, Trieste e i porti del Sud, e sviluppa importanti missioni dedicate alla digitalizzazione, alle infrastrutture, alla mobilità sostenibile, alla competitività e alla cultura. "Per il comparto agricolo sono stati stanziati 800 milioni per la logistica, 1,5 miliardi per sostituire le coperture degli stabilimenti agricoli con impianti fotovoltaici (il cosiddetto agrisolare), 500 milioni per l’ammodernamento delle macchine agricole e 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i contratti di filiera, che spingeranno il settore agricolo verso un’innovazione profonda", dichiara ancora Patuanelli che ricorda che inoltre sono stati stanziati quasi 2 miliardi per lo sviluppo delle produzione e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano e 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo, così da aumentare la capacità di raccolta dell’acqua piovana, proteggendo questa risorsa fondamentale, per noi e per l’ambiente. E infine ringrazia il leader del Movimento 5 stelle ex premier Giuseppe Conte. "È stato un lungo cammino iniziato da Giuseppe Conte che si è battuto per ottenere questi fondi, oltre 200 miliardi di euro, contro tutto e tutti", conclude Patuanelli. (Rin)