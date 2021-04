Germania: Scholz attacca candidata Verdi Baerbock, manca di esperienza per guidare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata dei Verdi alla guida della Germania, Annalena Baerbock, manca d'esperienza per un incarico di governo. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "Bild" il vice cancelliere e ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, affermando di essere in una posizione migliore per guidare la più grande economia europea dopo le elezioni del 26 settembre. "La Germania è uno dei Paesi industriali più grandi e di maggior successo al mondo. Dovrebbe essere gestita da qualcuno che ha esperienza nel governo, che non solo vuole governare, ma può effettivamente farlo", ha detto Scholz. "Sono il candidato alla carica di cancelliere che ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per questo compito", ha detto Scholz, esponente dei Socialdemocratici. (Geb)