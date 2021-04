Perù: fonti Farnesina, ambasciata sta seguendo da vicino caso uccisione missionaria laica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Perù sta seguendo da vicino il caso dell’uccisione della missionaria laica italiana Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), uccisa ieri a colpi di machete nella sua abitazione. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti della Farnesina. Le fonti hanno riferito che l’ambasciata è in contatto sia con le autorità locali per seguire le indagini sia con i familiari della vittima residenti in Italia. Secondo quanto riferito dal sito locale sito locale “Diario de Chimbote” la missionaria laica è stata aggredita mercoledì nella sua abitazione, la casa famiglia “Mamma mia”, con un machete e una fune metallica mentre dormiva, probabilmente durante un tentativo di rapina. Dopo l’aggressione la donna è stata portata all’ospedale Clinica Peruano Centenario Japanese di Lima e sottoposta a un intervenuto chirurgico d'urgenza, ma non è sopravvissuta. La donna si trovava in Perù come volontaria per l'Operazione Mato Grosso ed era responsabile del centro, realizzato da padre Ugo De Censi.(Res)