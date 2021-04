© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna ha rivolto un appello ai sindaci riuniti a Napoli. "Comprendo le vostre preoccupazioni, ma arriveranno al Sud 82 miliardi più i fondi Ue e Fsc. I cittadini meridionali si aspettano azioni concrete per evitare che queste cifre rimangano sulla carta. Chiudiamo le polemiche e lavoriamo insieme per il Sud", scrive su Twitter la ministra. (Rin)