Covid: Cecchetti (Lega), togliere il coprifuoco in fascia gialla è richiesta di buon senso

- "Il nostro è un appello costruttivo al buon senso: via il coprifuoco, almeno nelle regioni in zona gialla. Un appello al buon senso perché con oltre un quarto di italiani che hanno ricevuto il vaccino, con un oggettivo ed evidente calo dei contagi, adesso bisogna pensare al lavoro e all’economia". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier in una ota in cui chiede di fare tornare a lavorare gli italiani "pur mantenendo tutte le misure preventive necessarie, distanziamento, santificazione, mascherine, tutto, ma facciamo tornare a lavorare bar, ristoranti, gelaterie, palestre, negozi di ogni tipo, mandando anche un segnale in vista dell’imminente stagione turistica". "Gli stranieri stanno prenotano ora le vacanze: per cui mandiamo un segnale ora, subito. Diamo fiducia ai cittadini italiani che hanno dimostrato buon senso e responsabilità: via il coprifuoco, riapriamo in sicurezza e torniamo a lavorare e a vivere", conclude l'esponente leghista. (Com)