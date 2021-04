Recovery: Fapi, nessuna considerazione per i professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano nazionale di riforma e resilienza trovano davvero poco considerazione le libere professioni che invece meritavano un adeguato rilancio a partire da questioni fondamentali ancora irrisolte, come sostegno all'avvio dell'attività professionale, regolazione dei rapporti di lavoro autonomo, promozione del lavoro autonomo femminile, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, previdenza, ammortizzatori sociali. Lo dichiara in una nota il responsabile nazionale della Federazione autonoma professionisti italiani, Ciro Aquino. "Rilanciamo, inoltre, la necessità di varare uno Statuto delle Attività professionali necessario per aprire una fase nuova per i lavoratori autonomi che mettono in gioco le proprie competenze e le proprie risorse", aggiunge. (Rin)