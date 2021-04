25 aprile: Mattarella, pietà e di civiltà nostra gente contro prepotenza e furia cieca e devastatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furono i valori di pietà e di civiltà della nostra gente, la ribellione contro la prepotenza e la furia cieca e devastatrice, a provocare le tante rivolte in molti paesi e città dell’intero territorio nazionale. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della celebrazioni al Quirinale per la Festa della liberazione. "Fu il senso dell’onore e dell’amor patrio a far preferire a seicentomila militari italiani la terribile, e spesso mortale, deportazione nei lager in Germania, piuttosto che combattere a fianco degli oppressori e degli aguzzini", ha aggiunto. (Rin)