Tunisia: Saied rifiuta di partecipare a incontro con premier e presidente parlamento

- Si acuisce in Tunisia lo scontro istituzionale tra il capo dello Stato, Kais Saied, il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, Rached Ghannouchi e il premier Hichem Mechici. Secondo quanto riporta la stampa locale, Saied avrebbe rifiutato la proposta di partecipare a una tavola rotonda con il presidente del parlamento e leader del movimento islamico moderato Ennahda, Ghannouchi, e il primo ministro. In base a quanto riferito dall’esponente di Ennahda, Ali Larayedh, Ghannouchi ha proposto di organizzare il dialogo, nel tentativo di superare l'attuale crisi politica di quattro mesi nel Paese. Saied avrebbe anche rifiutato di organizzare un dialogo nazionale e ha ignorato un'iniziativa in tal senso da parte dell'Unione generale del lavoro tunisina (Ugtt). (segue) (Tut)