Tunisia: Saied rifiuta di partecipare a incontro con premier e presidente parlamento (2)

- La crisi politica in Tunisia ha avuto una svolta dopo il discorso pronunciato domenica scorsa dal presidente tunisino Kais Saied, in cui si è definito comandante generale delle forze di sicurezza interna oltre che delle Forze armate. Alla luce dello scontro in corso da mesi tra le tre presidenze (il presidente, il parlamento e il governo), secondo diversi analisti il Paese rischia di piombare in uno stato di caos aggravato anche dalla forte crisi economica. Saied ha pronunciato il suo discorso pochi giorni dopo la sua visita in Egitto che ha scatenato forti polemiche in Tunisia, dove il movimento dei Fratelli musulmani, fuorilegge nella Repubblica egiziana, è invece al governo con Ennahda. Il 16 gennaio, il primo ministro Hichem Mechichi ha annunciato un rimpasto di governo che è stato successivamente approvato dal parlamento. Tuttavia, Saied non ha invitato i nuovi ministri a prestare giuramento, sostenendo che il cambiamento nella composizione del governo fosse stato viziato dalla presenza di alcuni ministri sospettata di corruzione. Tale tesi è stata respinta dal premier Mechichi. Attualmente il governo è sostenuto dal movimento Ennahda (54 seggi su 217 in parlamento) guidato dal presidente del parlamento Rached Ghannouchi, il partito Il cuore della Tunisia (30 seggi), la coalizione Al Karama (18 seggi) e Tahya Tounes (10 seggi). (Tut)