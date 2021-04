Spagna: Gabilondo (Psoe), regionali non riguardano più Madrid ma difesa della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali del 4 maggio prossimo "non riguardano più Madrid ma la democrazia, in quanto si tratta di difendere i diritti e le libertà contro una rivendicazione esplicitamente fascista e antidemocratica". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Comunità di Madrid del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Angel Gabilondo, in un'intervista al quotidiano "El Pais", aggiungendo che un governo tra il Partito popolare spagnolo (Pp) e Vox sarebbe "un male". Per questo motivo l'esponente del Psoe ha invitato i cittadini a mobilitarsi contro questa minaccia: non solo gli elettori di sinistra, ma "tutti i democratici". Gabilondo ha poi criticato la gestione della pandemia da parte della presidente facente funzioni e candidata del Pp, Isabel Diaz Ayuso, che ha deciso di adottare misure meno restrittive rispetto ad altre regioni della Spagna per salvaguardare le attività commerciali in nome della "libertà". "La libertà è solidarietà, è preoccupazione per il bene comune, è difesa dei valori, non solo di quelli individuali. La libertà non è semplicemente fare ciò che si vuole", ha attaccato Gabilondo, evidenziando che Madrid "è la regione con il maggior numero di morti e la più alta pressione ospedaliera, il doppio della media della Spagna". (segue) (Spm)