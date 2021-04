Spagna: Gabilondo (Psoe), regionali non riguardano più Madrid ma difesa della democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Psoe ha poi criticato la giunta Ayuso, che pur vantandosi di aver salvaguardato l'economia "non ha dato nessun aiuto" diretto all'industria alberghiera e della ristorazione. In merito ad una possibile alleanza con Pablo Iglesias di Unidas Podemos per formare un governo di sinistra, Gabilondo ha replicato che "non bisogna vendere la pelle dell'orso prima della caccia. Ora quello che dobbiamo fare è ottenere una partecipazione massiccia che permetta un governo progressista", ritenendo, dunque, prematuro parlarne prima che i cittadini si esprimano. (Spm)