Recovery: Boccia (Pd), vittoria italiana, da Conte a Draghi ottimo lavoro in Ue

- Il passaggio finale del Presidente Draghi in Europa sul PNRR è stato decisivo. Il Recovery plan è stata una vittoria italiana: il brillante negoziato chiuso da Giuseppe Conte la scorsa estate entrerà nei libri di storia delle istituzioni comunitarie e il presidente del Consiglio Draghi ieri ha dato all'Europa delle garanzie per chiudere il lavoro che rappresentano il Paese intero. Lo afferma Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervento su Sky. "Il Recovery Plan nella sua interezza porta la firma della Repubblica italiana e dobbiamo esserne tutti orgogliosi. È stato fatto in queste settimane dal Ministro Franco un lavoro in coerente continuità con l'impostazione del suo predecessore Gualtieri e ora si va verso l'approvazione del piano in Europa che determinerà l'anticipo del 13% delle risorse. Il Piano accompagnerà l'Italia e l'intera Europa nel mondo post Covid-19", aggiunge. (Rin)