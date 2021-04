25 aprile: al Quirinale le celebrazioni del 76mo anniversario della Liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione del 76mo anniversario della Liberazione. La cerimonia, condotta dall'attrice Greta Scarano, è stata aperta dall'esecuzione dell'Inno d'Italia da parte dei Maestri Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin e dalla proiezione di un filmato realizzato da Rai Cultura-Rai Storia. Lo storico prof. Emilio Gentile ha svolto una riflessione sul significato storico e politico del 25 Aprile. La conduttrice ha letto la poesia "Aprile 1945", di Dino Buzzati, e la testimonianza di Virginia Macerelli, unica sopravvissuta all'eccidio, del novembre 1943, di Pietransieri in Abruzzo, e un brano di Enzo Petrini tratto da i “Quaderni del ribelle". E’ stato proiettato un estratto del documentario Rai “La donna nella Resistenza” realizzato, nel 1965, da Liliana Cavani e eseguiti dai Maestri di Bonaventura e Peghin i brani musicali "Reminiscenze" e "Bella ciao". La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica. Erano presenti i presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e i rappresentanti dell’Anpi e delle Associazioni combattentistiche e partigiane e d’Arma. In precedenza il Capo dello Stato e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si sono collegati in videoconferenza dal Quirinale con le scuole vincitrici del concorso nazionale "Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della democrazia". Prima della cerimonia il presidente Mattarella ha deposto una corona sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria e si è recato al Parco XVII aprile 1944 dove ha deposto una corona sul monumento che ricorda le vittime del rastrellamento del Quadraro. (Rin)