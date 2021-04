Roma: blitz antidroga dei carabinieri nelle piazze di spaccio, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma nelle periferie e nelle note piazze di spaccio della Capitale. I controlli dei militari hanno portato all'arresto di 5 pusher e al sequestro di centinaia di dosi di droga tra cocaina, hashish e marijuana. In particolare, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere hanno notato un 27enne romano, a bordo della sua auto in via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, mentre spacciava dosi di hashish ad un giovane che si era avvicinato al veicolo. I militari sono intervenuti e hanno bloccato il pusher, trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 55 euro in contanti. Il 27enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all'ufficio territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di stupefacenti. (segue) (Rer)