Roma: blitz antidroga dei carabinieri nelle piazze di spaccio, 5 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Eur, invece, hanno bloccato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari, in via Barbana, tentava di darsi alla fuga per evitare un controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni spinelli nascosti nel marsupio. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione rinvenendo, nella sua camera da letto, 10 g di hashish, 7 g di marijuana, 250 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Il 26enne è stato arrestato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)