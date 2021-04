Roma: blitz antidroga dei carabinieri nelle piazze di spaccio, 5 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre durante i controlli, a Tor Bella Monaca, invece, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato tre persone notate aggirarsi con fare sospetto nelle note piazza di spaccio in via dell’Archeologia e via dei Cochi. Si tratta di un 49enne romano trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e bloccato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Frascati e sottoposto ai domiciliari; di un 20enne di Grottaferrata trovato in possesso di 37 dosi di cocaina e 240 euro e un 44enne romano “pizzicato” con di 22 dosi di cocaina e 440 euro, arrestati dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca. Sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)