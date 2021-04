Brasile: ministero Salute rivede previsioni consegne vaccini, a maggio 31 per cento in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha aggiornato il calendario delle consegne dei vaccini contro il coronavirus previste per quest’anno in base ai contratti. Dal cronoprogramma pubblicato emerge che a maggio sono attesi 32,4 milioni di dosi, il 31 per cento in meno rispetto a quanto annunciato il 19 marzo: 46,9 milioni. Nel dettaglio, si tratta di 21,5 milioni di dosi di AstraZeneca fornite dalla Fondazione Oswaldo Cruz più altri due milioni nell’ambito del programma Covax, di 5,6 milioni di dosi di CoronaVac (Sinovac) fornite dall’Istituto Butantan, di 2,5 milioni di dosi fornite da Pfizer più altre 824.400 mediante l’iniziativa Covax. Anche aprile si chiuderà con meno dosi di quanto previsto inizialmente, 26.608.100, ma la stima era già stata ridimensionata. Il totale dei primi quattro mesi arriva a circa 73 milioni di dosi, al di sotto dei 103 milioni annunciati il mese scorso dall’ex ministro Eduardo Pazuello. Per giugno si attendono invece, 54.257.858 dosi; per il terzo trimestre 162.868.618 e per il quarto 210.595.800. (segue) (Brb)