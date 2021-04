Brasile: ministero Salute rivede previsioni consegne vaccini, a maggio 31 per cento in meno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato si legge che il ministero della Salute ha intensificato la collaborazione con quello degli Esteri e con le organizzazioni internazionali per far avanzare le consegne e che ad aprile il Paese è riuscito a superare l’obiettivo di un milione di dosi somministrate in sette giorni, raggiungendo un picco il 23 aprile, con oltre 1,7 milioni. “Anche con possibili battute d’arresto derivanti dalla consegna ritardata delle dosi, siamo molto vicini al raggiungimento dell’obiettivo di vaccinare tutti gli over 60”, ha dichiarato il ministro Marcelo Queiroga nella conferenza stampa tenuta ieri, aggiungendo che la riduzione del numero di diagnosi di Covid-19 degli ultimi giorni potrebbe comportare un allentamento della pressione sul sistema sanitario. Ieri il Paese ha registrato 71.137 nuovi casi e 3.076 decessi. Gli ultimi dati ufficiali sulle vaccinazioni segnalano 37.571.950 dosi somministrate. (Brb)