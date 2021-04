25 aprile: sindaco Sala, Milano città di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la Festa della Liberazione. È una festa a cui sono particolarmente legato, perché descrive quel che siamo, come popolo, come cittadini, come membri di questa comunità. L'identità milanese ha radici salde in quel giorno di libertà. In quel giorno in cui il sacrificio di tanti cittadini ha dato i suoi frutti. Frutti di democrazia per tutti, di pace per tutti, di speranza per tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento per la cerimonia del 25 aprile alla Loggia dei Mercanti. "Milano è una città di libertà. A Milano da sempre vivono donne e uomini diversi per provenienza, orientamenti, cultura, ma uniti nella difesa ferma della libertà", ha aggiunto il primo cittadino. "Dopo tanti mesi di sacrifici per combattere la terribile pandemia che ci ha colpiti, è davvero bello ritrovarci insieme in questo luogo - ha sottolineato - Un luogo simbolo della Milano antifascista, dove sono scolpiti i nomi di centinaia di partigiani morti nella lotta di Liberazione". (Rem)