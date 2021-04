Libia: parlamento loda dichiarazioni ministra Esteri su uscita di tutti i mercenari dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Esteri della Camera dei rappresentanti della Libia ha lodato le dichiarazioni sul ritiro di tutti i mercenari stranieri dal Paese espresse nei giorni scorsi dalla ministra Najla el Mangoush durante la sua visita. Rispondendo alle critiche espresse ieri da diversi esponenti politici libici, tra cui il presidente dell’Alto consiglio di Stato Khaled al Mishri, la commissione Esteri del parlamento ha sottolineato che le “parole” della ministra rappresentano “un'espressione delle aspirazioni del popolo libico”. Nella nota, la commissione Esteri ha “denunciato tutti i tentativi di confondere e giustificare la presenza di forze straniere nel Paese”, indicando che ciò mina la roadmap del Foro di dialogo politico libico e riporta il Paese in un clima di guerra. “Come ha affermato la ministra Mangoush ogni libico libero crede che tutte le forze straniere dovrebbero lasciare la Libia”, si legge nella nota. “Questa è una condizione importante e necessaria per il ritorno alla pace e alla stabilità, il mantenimento dell'unità nazionale e l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari dirette il 24 dicembre”, sottolinea la nota. La commissione Esteri ha invitato la missione delle Nazioni Unite in Libia e i partner internazionali ad aderire ai risultati dell'accordo politico e ad assistere la rimozione di tutte le forze straniere dalla Libia il prima possibile. "Non è auspicabile la presenza di forze straniere in Libia, e la loro partenza restituirà stabilità alla Libia e all'intera regione”, precisa la nota. (segue) (Lit)