Libia: parlamento loda dichiarazioni ministra Esteri su uscita di tutti i mercenari dal Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un’audizione davanti alla commissione Esteri della Camera dei deputati organizzata durante la visita in Italia dello scorso 23 aprile, la ministro Mangoush ha ribadito la necessità che tutte le milizie straniere, abbandonino il Paese. In alcuni articoli pubblicati dalla stampa libica, il discorso della ministra, sarebbe stato male interpretato riportando solamente il passaggio sulla presenza delle forze turche. Ciò ha scatenato una serie di critiche da parte dei politici maggiormente vicini alla Turchia, costringendo il ministero degli Esteri e la stessa responsabile della diplomazia a precisare esattamente le parole pronunciate durante l’audizione in Italia e mal riportate sulla stampa libica. Tra le figure di spicco che hanno espresso dure parole contro la Mangoush figura il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, che ieri ha affermato in una nota che il governo non ha giurisdizione per annullare o modificare eventuali accordi legali precedenti, secondo quanto stipulato nel decimo paragrafo dell'articolo VI della tabella di marcia del Foro di dialogo politico libico. “Affermiamo il nostro rispetto per l'accordo firmato con lo Stato turco, e rispettiamo anche eventuali accordi precedenti in qualsiasi campo firmati con altri Paesi". Secondo Al Mishri, “la presenza di forze straniere è un principio totalmente rifiutato, e non dovrebbe essere oggetto di discussione o messa all'asta da parte di nessuno, ma tutti dovrebbero essere ben consapevoli della differenza tra mercenari e presenza di forze sulla base di accordi firmati". A sua volta, la portavoce del Partito libico per la giustizia e lo sviluppo (legato alla Fratellanza musulmana), Samira al Azabi, ha affermato che l'appello della ministra degli Esteri per il ritiro delle forze turche dal Paese è motivo di sorpresa. “La ministra degli Esteri non si rende conto che le forze turche presenti in Libia sono arrivate a sostegno della stabilità e sulla base di un accordo ufficiale e che non sono mercenari, c'è una presenza continua di mercenari russi che sostengono il generale Khalifa Haftar”, ha dichiarato la Al Azabi (Lit)