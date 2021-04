25 Aprile: Regione Lazio, Gran premio liberazione ricco di storia, onorati per sua rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Tavani, delegato del presidente della Regione Lazio allo Sport, questa mattina ha partecipato alla manifestazione Gran premio liberazione. "La Regione Lazio è onorata di aver potuto dare un concreto contributo al ritorno e alla rinascita di una gloriosa gara ciclistica internazionale ricca di storia e significati, oltre che fucina di futuri campioni - dichiara in una nota Tavani -. Una manifestazione di cui si era tanto sentita la mancanza negli anni passati. C’è sempre stata una profonda unità tra il Gran premio liberazione, la città di Roma e gli ideali e valori della Resistenza. Basti ricordare che, fino a qualche anno fa, chi vinceva la corsa si recava in bicicletta a Porta San Paolo indossando la maglia del vincitore per omaggiare i caduti. Il ciclismo è sempre stato definito ‘sport del popolo’ e non a caso, il 25 Aprile del 1945, migliaia di cittadini scesero in strada anche in bicicletta per festeggiare la riconquistata libertà. Lo sport è sempre stato profondamente legato alla vita civile, cosi come ci ha dimostrato il moto spontaneo di indignazione di pochi giorni fa contro la nascita della Super Lega. Anche per questo è importante il ritorno del Gran Premio Liberazione per le strade di Roma, e il sostegno della Giunta Zingaretti a questo evento sportivo", conclude Tavani.(Com)