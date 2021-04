Repubblica Ceca: presidente Zeman, presto per conclusione su incidenti a Vrbetice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ceche nei giorni scorsi hanno comunicato alla Russia la necessità di ridurre il personale dell'ambasciata a Praga. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, nel corso di una conferenza stampa del governo, spiegando che la riduzione serve a pareggiare la presenza del personale diplomatico russo a quella del personale ceco all'ambasciata a Mosca. Con queste affermazioni il capo della diplomazia di Praga dà seguito all'ultimatum dato alla Russia e scaduto oggi a mezzogiorno. Secondo la richiesta di Kulhanek, la Russia avrebbe dovuto reintegrare i 20 diplomatici cechi espulsi da Mosca in rappresaglia per l'espulsione di 18 diplomatici russi da parte di Praga. Quest'ultima decisione è l'esito del sospetto coinvolgimento di ufficiali dei servizi segreti militari russi (Gru) nelle esplosioni avvenute nei depositi di munizioni a Vrbetice nell'ottobre e dicembre del 2014. La Repubblica Ceca ha reputato la rappresaglia russa sproporzionata e sottolineato che essa ha determinato la paralisi del funzionamento dell'ambasciata ceca a Mosca. La riduzione del personale dell'ambasciata russa a Praga annunciata è da considerarsi valida da oggi ma Kulhanek ha dato alla controparte russa tempo fino a fine maggio per ritirare i suoi diplomatici, pari a circa 60. (segue) (Vap)