Egitto: Al Sisi estende lo stato di emergenza nazionale per la 15esima volta

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha esteso lo stato di emergenza nazionale per ulteriori 3 mesi per la 15esima volta dal 2017. La nuova proroga, pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale, è entrata in vigore questa notte all’una. "Date le circostanze di sicurezza e di salute gravi, lo stato di emergenza sarà esteso per altri 3 mesi a partire dal 1:00 di Domenica 25 di aprile", recita il decreto. Con questa proroga le Forze armate e la polizia del Paese saranno incaricate di prendere tutte le misure necessarie per affrontare il terrorismo, le sue risorse finanziarie, proteggere le proprietà pubbliche e preservare i civili. Lo stato di emergenza è stato dichiarato per la prima volta all'inizio di aprile 2017 dopo gli attentati contro la comunità copta durante la Domenica delle Palme che hanno provocato almeno 48 morti.(Cae)