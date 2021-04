© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più verde, più digitale, più coesa. Questa sarà la nuova Italia ricostruita grazie al Next Generation EU. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola. "In settimana di nuovo dibattito in Parlamento e poi avremo un solo assillo: spendere bene i fondi, spenderli presto", aggiunge. (Rin)