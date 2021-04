Recovery: Cdm, investimenti miglioreranno occupazione giovanile e femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche e miglioreranno in maniera importante gli indicatori sui divari territoriali, l'occupazione giovanile e quella femminile. Lo riferisce il comunicato di Palazzo di Chigi al termine del Consiglio dei ministri, nel corso del quale il ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco ha svolto una informativa in merito al Piano per la ripresa e la resilienza, di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e al Fondo nazionale complementare. Secondo la nota, il programma di riforme potrà ulteriormente accrescere questo impatto. "Inoltre, nel quadro di una più ampia e ambiziosa politica di ammodernamento del Paese, il Governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente e clima, idrogeno, automotive, filiera della salute", prosegue il comunicato, secondo cui alle risorse previste dal Pnrr si aggiungono quelle della programmazione nazionale complementare, quelle rese disponibili dal React-Eu e quelle derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento Ue. (segue) (Rin)