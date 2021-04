Business news: Taiwan, Banca di sviluppo centroamericana aprirà una sede a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centroamericana per l'integrazione economica (Cabei) aprirà a giugno una sede regionale a Taiwan, la prima nel Paese da parte di un'istituzione finanziaria per lo sviluppo internazionale. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Taiwan tramite un comunicato. L'accordo per l'apertura dell'ufficio è stato firmato durante un incontro virtuale tra il ministro delle Finanze taiwanese Su Jain-rong e il presidente esecutivo della Cabei, Dante Mossi dall'Honduras. Come riporta l'agenzia di stampa nazionale "Cna", in una conferenza stampa successiva il viceministro delle Finanze di Taiwan Juan Ching-hwa ha detto che l'ufficio sarà il primo della Banca nella regione asiatica. Attualmente, Cabei ha 15 membri tra cui Taiwan, che detiene una quota dell'11,09 per cento nella banca, la più alta tra i sette membri non regionali, ha fatto sapere il ministero. (Cip)