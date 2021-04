Business news: Giappone: mancano i microchip, Mitsubishi taglia la produzione di 16 mila auto da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A partire da maggio il produttore automobilistico giapponese Mitsubishi taglierà la produzione globale di almeno 16 mila auto a causa della carenza di microchip. Lo ha reso noto la stessa azienda, che a gennaio aveva prodotto 90.745 auto in tutto il mondo e a febbraio 88.754. Il taglio dovrebbe essere dunque pari a circa un quinto della produzione complessiva dell'azienda, che già a marzo aveva annunciato la riduzione della produzione in Giappone di 4-5 mila unità. Si allunga così la lista delle case automobilistiche costrette in tutto il mondo a tagliare la produzione a causa della mancanza di semiconduttori, segno che i problemi della catena di forniture sono in aumento. Già la Jaguar Land Rover Automotive ha annunciato lo stop alla produzione in alcuni suoi impianti nel Regno Unito, mentre la francese Renault ha fatto sapere che i problemi potrebbero protrarsi a lungo. L'incremento della domanda di dispositivi elettronici in tutto il mondo durante la pandemia ha sopraffatto i fornitori di microchip, chiamati a soddisfare anche la richiesta dei produttori di smartphone e console di videogiochi.