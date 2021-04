Business news: Egitto, ministro Finanze annuncia prossimo inserimento indice Embi di JpMorgan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto dovrebbe entrare, entro pochi mesi, nell’Emerging Market Bond Index (Embi) della banca di investimenti statunitense JpMorgan. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un comunicato. Secondo il ministro, l’Egitto è già entrato nella lista di controllo dell’Embi di JpMorgan, in preparazione dell’inserimento degli strumenti di debito egiziani nell’indice entro sei mesi al massimo. “L’Egitto potrebbe entrare con 14 emissioni per un valore fino a quasi 24 miliardi di dollari, circa l’1,78 per cento dell’Embi di JpMorgan”, ha sottolineato Maait, aggiungendo che il Paese sarà il secondo Stato “dopo il Sudafrica a entrare nell’indice in Africa e in Medio Oriente”. L’Egitto “si trovava già nell’indice prima di essere escluso nel giugno 2011, a causa dell’incapacità di soddisfare i requisiti di JpMorgan”, ha proseguito il ministro. “Il ministero delle Finanze cerca di reintrodurre l’Egitto nell’indice da due anni e mezzo, rispondendo a tutte le richieste della banca JpMorgan, inclusa l'estensione del debito pubblico, l’adeguamento della curva dei rendimenti e la possibilità di una più ampia partecipazione degli investitori stranieri agli strumenti di debito del governo, oltre ad aumentare il valore di ogni emissione”, ha aggiunto. “Quando l’Egitto passerà dalla lista di controllo all’indice vero e proprio, circa 4,4 miliardi di dollari in investimenti aggiuntivi saranno iniettati nel mercato dei titoli del governo egiziano, inclusi buoni del tesoro e obbligazioni", ha detto Maait. (Cae)