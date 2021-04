Business news: Egitto, Turchia è nostro principale importatore di prodotti locali primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia guida la classifica dei primi Paesi importatori di merci egiziane, nel primo trimestre del 2021. È quanto emerge da un comunicato rilasciato da Ismail Gaber, capo dell’Organizzazione generale per il controllo dell’export e dell’import (Goeic) del Cairo. Il dato è particolarmente interessante alla luce della frattura politica esistente tra Egitto e Turchia, ma anche degli sforzi di normalizzazione tra i due Paesi in corso nelle ultime settimane. La Turchia guida infatti la classifica dei primi Paesi importatori di prodotti egiziani, con importazioni pari a 504 milioni di dollari, seguita dagli Stati Uniti (498 milioni di dollari) e dall’Arabia Saudita (456 milioni di dollari). Secondo l’organizzazione egiziana seguono al quarto posto l’Italia, con 447 milioni di dollari, e Malta, con 375 milioni di dollari. In testa alla lista dei Paesi esportatori verso l’Egitto figura invece la Cina, con un export pari a 3,145 miliardi di dollari, seguita da Stati Uniti e Germania, le cui esportazioni hanno raggiunto rispettivamente 1,495 miliardi e 970 milioni di dollari. Al quarto e quinto posto figurano Russia e Italia, che secondo la Goeic hanno esportato rispettivamente merci per 855 e 689 milioni di dollari. (Cae)