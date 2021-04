Business news: Libia, governo approva adozione servizi cloud in tutte le istituzioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale di telecomunicazioni della Libia, Almadar Aljadid, ha annunciato che il governo di Tripoli ha approvato l’adozione dei suoi servizi di cloud computing per tutti i settori pubblici, ministeri, istituzioni e dipartimenti dello Stato. Il governo di unità nazionale di Tripoli ha invitato tutti i settori ad accelerare la sigla di contratti con la compagnia, per risolvere i problemi dell’infrastruttura informatica che hanno causato un ritardo nella fornitura di servizi importanti ai cittadini. L’iniziativa giunge nel quadro dell’abbandono di servizi tradizionali offerti dalle istituzioni e dai dipartimenti statali ai cittadini, che hanno causato loro grandi difficoltà e ostacolato le loro attività, specialmente alla luce della pandemia di Covid-19. I servizi di "Almadar Cloud" offriranno data center virtuali, strutture di backup e creeranno servizi necessari ai cittadini, oltre a reti di connessione digitale per tutte le istituzioni governative e opzioni di sicurezza informatica. (Lit)