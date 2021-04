Business news: Arabia Saudita, Fondo risorse umane lancia contributo per assunzioni in settore industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo dell’Arabia Saudita per lo sviluppo e le risorse umane, Hadaf, contribuirà a offrire programmi a sostegno della formazione e delle assunzioni, fornendo il 50 per cento dei salari durante il reclutamento e la formazione nel settore industriale. Lo riferisce il quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya". L’iniziativa giunge nel quadro del lancio di un programma di sostegno ai salari, per facilitare la localizzazione degli impieghi nell’industria in diverse aree del Paese durante il 2021. Il programma contribuirà inoltre al trasferimento di donne lavoratrici il cui salario è inferiore agli 8.000 rial sauditi (1.782 euro), e prevedrà anche programmi di formazione approvati direttamente da Hadaf. (Res)