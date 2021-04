Business news: Turchia, ministro Tesoro Elvan, nel secondo trimestre attesa crescita “a doppia cifra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver registrato nel primo trimestre del 2021 un aumento del 5 per cento, il prodotto interno lordo (Pil) della Turchia dovrebbe assistere a un incremento “a doppia cifra” nei mesi tra aprile e giugno. Lo ha detto il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Lutfi Elvan. “Se guardiamo gli indicatori principali nel primo trimestre, prevediamo una crescita intorno al 5 per cento. Nel secondo trimestre ci sarà una crescita a doppia cifra con l’effetto base”, ha detto Elvan in un’intervista televisiva all’emittente privata “Ntv”. Il 2021 sarà “più positivo” in termini di crescita, ha detto il ministro. “E’ chiaro anche che in termini di garantire stabilità finanziaria, dobbiamo agire con un approccio molto controllato e moderato”, ha proseguito. In riferimento alla buona performance nel 2020 dell’economia turca, che ha registrato una crescita dell’1,8 per cento a fronte della recessione globale legata alla pandemia di Covid-19, Elvan ha detto che la domanda interna è cresciuta grazie all’espansione del credito registrata nel secondo trimestre, anche se la bilancia estera e l’inflazione hanno visto un peggioramento. Secondo un sondaggio effettuato tra 34 economisti, citato dal quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”, nel secondo trimestre 2021 la crescita dovrebbe raggiungere il 14,9 per cento su base annua, in virtù del cosiddetto “effetto base” – ovvero a fronte di una forte contrazione del 10 per cento nel secondo trimestre dell’anno scorso. “Abbiamo alcuni problemi strutturali”, ha proseguito Elvan. “In un ambiente senza stabilità dei prezzi, non si può parlare di crescita sana, investimenti, produzione e occupazione”, ha detto il ministro, aggiungendo che “prosperità e crescita dell’occupazione sono possibili garantendo la stabilità dei prezzi. Dobbiamo guardare all’inflazione da una prospettiva olistica, non è possibile risolvere l’inflazione con la sola politica monetaria”. A marzo il tasso di inflazione annua ha superato il 16 per cento, mentre l’indice dei prezzi alla produzione è aumentato oltre il 31 per cento. La Banca centrale turca (Bcrt) stima una riduzione dell’inflazione al 9,4 per cento a fine anno, e ha promesso di mantenere una politica monetaria rigida finché non sarà raggiunto l’obiettivo del 5 per cento nel 2023. Il ministro di Ankara si è espresso anche sulla controversa questione delle riserve della Bcrt, in questi giorni al centro del dibattito politico turco. Il kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), prima forza di opposizione al capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan, accusa il governo e l’ex ministro del Tesoro Berat Albayrak, genero del presidente, di aver svenduto 128 miliardi di dollari di riserve della Banca centrale in transazioni “clandestine” compiute tramite le banche statali del Paese. Al riguardo Elvan, come di recente il nuovo governatore della Bcrt, Sahap Kavcioglu, ha ribadito che le transazioni effettuate in passato sono “legali”. Sottolineando che la Banca centrale non opera nessuna transazione da novembre 2020, Elvan ha detto che sarebbe “utile” pubblicare i dati relative alle passate vendite di valuta estera, “per impedirne l’uso come materiale politico”. (Tua)