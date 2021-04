Business news: Tunisia, nel primo trimestre 2021 deficit commerciale a 1,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il primo trimestre del 2021 il deficit commerciale della Tunisia ha registrato un peggioramento, assestandosi a 1,1 miliardi di euro (3,6 miliardi di dinari) e segnando un aumento rispetto alla sua media trimestrale di 863 milioni di euro (2,8 miliardi di dinari), intorno alla quale si era stabilizzato nei tre trimestri precedenti. E’ quanto emerge da una nota relativa al “Commercio estero ai prezzi correnti – marzo 2021”, pubblicata oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Ins) di Tunisi. Nel primo trimestre 2021 le esportazioni sono aumentate del 2,4 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020. Le vendite di prodotti all’estero hanno raggiunto infatti il livello di 3,2 miliardi di euro (10,8 miliardi di dinari), contro i 3,1 miliardi di euro (10,5 miliardi di dinari) del trimestre precedente. Al contempo le importazioni hanno registrato un aumento del 9 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, con un totale di 4,3 miliardi di euro (14,4 miliardi di dinari) contro i 4 miliardi di euro (13,2 miliardi di dinari) del trimestre passato. Il tasso di copertura ha perso inoltre 4,8 punti, calando al 74,8 per cento contro il 79,6 per cento dei mesi ottobre-dicembre 2020. (Tut)