Business news: Algeria, ministro Risorse idriche, dissalazione acqua marina opzione “inevitabile”

- A fronte di un deficit pluviometrico medio compreso negli ultimi tre anni tra il 20 e il 30 per cento, la dissalazione dell’acqua marina è per l’Algeria un’opzione “inevitabile”. Lo ha detto il ministro delle Risorse idriche di Algeri, Mustapha-Kamel Mihoubi. In un’intervista al terzo canale della radio algerina, il ministro ha sottolineato che tutte le regioni del Paese hanno registrato dall’anno scorso un deficit pluviometrico, a eccezione della regione dell’Est, che ha registrato un sovrappiù del 2 per cento. “Questo ci porta a rivedere la nostra strategia in materia di organizzazione della risorsa e a non accontentarci delle risorse convenzionali, ovvero delle acque di superficie, orientandoci verso le acque non convenzionali”, ha proseguito. Il ministro ha fatto appello a mobilitare i mezzi necessari e a raddoppiare gli sforzi per realizzare centrali di dissalazione dell’acqua di mare. Le prospettive della strategia settoriale prevedono il raddoppiamento del numero di stazioni, per raggiungere entro il 2030 una produzione di 2 miliardi di metri cubi di acqua non convenzionale, ha reso noto Mihoubi, menzionando anche la possibilità di ampliare la capacità di alcune stazioni già esistenti. Attualmente il Paese conta undici centrali di dissalazione dell’acqua marina che producono 2,1 milioni di metri cubi di acqua al giorno, ovvero circa 770 milioni di metri cubi all’anno. Riguardo al finanziamento di nuovi progetti, Mihoubi ha sottolineato che esso avverrà in base a nuovi metodi di raccolta finanziaria. “Un comitato interministeriale che raggruppa i ministeri delle Risorse idriche e dell’Energia, oltre a esperti, lavora attualmente a nuove formule di finanziamento, visto che la vecchia formula non era altrettanto efficace”, ha aggiunto. (Ala)