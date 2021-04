Business news: Israele, Banca centrale mantiene tassi di interesse invariati, prevista ripresa "rapida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Israele ha lasciato i suoi tassi di interesse a breve termine invariati oggi allo 0,1 per cento, al termine dell'ottava riunione consecutiva della commissione monetaria, poiché la nazione ha mostrato segni di una ripresa "rapida" dalla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. "L'economia israeliana si sta riprendendo a un ritmo rapido, dopo l'uscita dalla terza serrata", ha detto la Banca centrale in una nota. "L'efficacia del programma di vaccinazione ha portato a un forte calo dei tassi di contagio e ha consentito un ampio allentamento dei limiti di attività", si legge. L'economia israeliana si è contratta del 2,6 per cento nel 2020, segnando, tuttavia, il dato migliore tra i Paesi dell'Ocse, dove la contrazione media è stata del 5,5 per cento. La crescita economica dovrebbe aumentare quest'anno, e la Banca di Israele prevede un aumento del Pil del 6,3 per cento per il 2021. Nel 2022, la Banca centrale prevede una crescita del Pil del 5 per cento. Grazie a una campagna vaccinale a tappeto, il Paese sta progressivamente riaprendo. (Res)