Business news: Arabia Saudita, a marzo in aumento del 15,3 per cento i container trattati dai porti

- I porti dell’Arabia Saudita, posti sotto la supervisione dell’Autorità portuale generale (Mawani), hanno registrato durante lo scorso mese di marzo un aumento del 15,32 per cento della quantità totale di container trattati, con un incremento di più di 640 mila unità su base annua. È quanto emerge dall’indice statistico mensile di Mawani, ripreso dal quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”. Sono inoltre aumentate del 7,62 per cento, ovvero nella misura di 24 milioni di tonnellate, le tonnellate di merci transitate per gli scali sauditi, e del 21,38 per cento il numero di imbarcazioni accolte dai porti del Paese (in tutto 1.056). (Res)