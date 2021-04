Business news: Italia-Kenya, a Nairobi conferenza su agricoltura sostenibile ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle iniziative promosse dall’ambasciata d’Italia a Nairobi per rafforzare la cooperazione bilaterale tra Italia e Kenya in campo accademico-scientifico, in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, il 20 aprile si è tenuta una conferenza virtuale sulle prospettive tecnologiche nel settore dell’agricoltura sostenibile e sulle soluzioni innovative per lo sviluppo dell’economia circolare, applicabili anche nel continente africano. All’evento, per esporre le buone prassi in materia, interverranno Fabrizio Adani, professore ordinario all’Università di Milano e, per l'Università di Nairobi, Raphael G. Wahome, Richard Onwonga e Thuita Thenya, esperti in agro-ecologia e questioni ambientali. Lo riferisce la Farnesina. L’iniziativa, diretta soprattutto alle nuove generazioni, studenti e specializzandi keniani, costituisce il terzo appuntamento di un ciclo di eventi tematici (i primi due hanno avuto per tema, rispettivamente, l’architettura sostenibile e la salute globale) promosso dall’ambasciata d’Italia a Nairobi ed avviato lo scorso febbraio con l’obiettivo di sollecitare dibattiti e riflessioni su questioni oggi prioritarie e rafforzare la cooperazione bilaterale tra l’Italia ed il Kenya in campo accademico e scientifico. (Res)