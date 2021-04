Business news: Francia, secondo fonti stampa Bnp, Societé Generale e Credit Agricole non sostengono il progetto di Total in Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche francesi Bnp Paribas, Société Générale e Crédit Agricole non finanzieranno il progetto East African Crude Oil Pipeline (Eacop), del gruppo petrolifero Total in Uganda. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", ricordando che anche altre banche come Barclays e Credit Suisse si sono svincolate dal progetto ultimamente. Nessuno degli interessati ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. "La decisione è stata presa, il progetto è troppo difficile da difendere", afferma una fonte. Le banche si ritrovano tra le pressioni dell'opinione pubblica e degli investitori, che chiedono di non appoggiare progetti con energie fossili, e le richieste degli attori del settore petrolifero, considerati come i migliori clienti. Total ha investito 5 miliardi di euro nel progetto con l'obiettivo di estrarre 230 mila barili al giorno in Uganda dal 2025. Molte organizzazioni non governative denunciano l'impatto ambientale, ma anche il mancato rispetto dei diritti umani. (Frp)